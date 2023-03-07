苗栗縣長鍾東錦頒發感謝狀感謝苗栗客運刊登車體消防局公益廣告。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦頒發獎勵金鼓勵消防局基層人員救災救護辛勞。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦頒發獎勵金鼓勵消防局基層人員救災救護辛勞。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗客運長期來資助苗栗縣政府消防局，在客運巴士車體上刊登消防局公益廣告，7日上午在消防局舉行感謝儀式，由苗栗縣長鍾東錦親率局長匡夢麟頒贈感謝狀給苗栗客運，儀式中並慰勉救災績效卓著人員，由鍾東錦頒發第1救災有功人員獎勵金，以感謝同仁於執行火災救援及國道車禍事故救援工作辛勞。

苗栗客運成立營運至今已有60餘年歷史，公司今年特別提供10輛公車為消防局刊登「住宅火災警報器」及「火災緊急逃生要訣」等廣告，藉由車體廣告大面積、畫面清晰及傳播距離遠等優點，為民眾及來往的路人於日常生活中建立正確的消防觀念，為本縣消防安全盡一份心力。

苗栗縣在今年元月間發生幾起重大工廠、國道遊覽車禍及住宅火災，消防同仁冒生命危險執行搶救任務，並於工廠及住宅火災現場成功救出2人及於國道遊覽車禍火災中，成功壓制火勢及疏散乘客，有效減少民眾傷亡及財產損失，縣長鍾東錦特別頒發獎勵金4萬5千元，以慰勉消防同仁救災辛勞。

鍾東錦並公開表揚苗栗客運公司的善行義舉，常年提供候車亭站牌及客運車體刊登交通安全公益廣告。鍾東錦表示自己身為苗栗縣義消總隊長，了解消防安全的重要，現正值客家人掃墓時期，提醒各位鄉親要特別注意用火的安全，避免釀成火災，造成生命財產重大的損失，最後，期勉優質客運車體消防安全宣導，能更自然融入民眾的日常生活，以守護縣民生命財產安全。