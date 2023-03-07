大多數的人都相當關心自己的財運，《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬猴、羊和馬的人，在今年進入賺錢的高峰期，不但財運非常旺盛，在工作上可以有好的表現，還會得到貴人的支持，在對方的提拔下，獲得升職加薪的機會。

第一名：生肖猴

屬猴的人在2023年迎來旺盛財運，進財機會逐漸增多，並且因為受到吉星「龍德」、「月德」的影響，遇事逢凶化吉，還有貴人的幫襯，有很好的機會一定要好好把握。此外，今年屬猴人的人緣也不錯，只要好好打拚，就能在事業上有突出表現，獲得好的薪資待遇，只要多保持平穩的心態，就可以靠出色業績讓收入更加豐厚。

第二名：生肖羊

屬羊的人勤奮努力、待人溫和，在工作和生活上都有很好的人緣。在2023年屬羊人的事業、財運轉強，一改過去的低迷，運勢穩定向上，利於拓展財源，可能迎來升職加薪的喜訊。另外屬羊人的命宮「三合」吉星高照，做事情如果維持穩中求進，就會得到很大的進步，努力抓住商機、穩中求財，今年的經濟收入絕對有所增長。

第三名：生肖馬

屬馬的人自信開朗、善於交際，擁有積極的心態和極強的行動力。在2023年屬馬人的命宮有吉星「天德」高照，能迎來不錯的正財運，再加上貴人的支持，賺的錢自然會比前年多。對屬馬人來說，今年可以得到更好的發揮空間，如果能增強人際互動，就有機會透過人際帶財，只要保持穩扎穩打、積極的心態，就能更好地發揮才能。