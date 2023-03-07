張信哲日前返台，開心與同事聚餐。（潮水音樂提供）

張信哲時隔4年，在上月底第3度攻蛋，吸引大批粉絲到場支持，歌迷們至今仍回味、大讚張信哲的實力唱功、經典歌曲回憶殺，更被封為「零負評演唱會」，甚至還有人質疑他開唱對嘴。

對此，張信哲一聽聞後，哭笑不得說：「我從頭唱到尾，我那麼愛唱。」並感謝歌迷喜愛「未來式2.0」演唱會及一路以來相挺，「謝謝大家來看、也get到了，這是團隊的努力，也要謝謝歌迷們的厚愛。」

他將在26日迎來56歲生日，上月底順利結束小巨蛋演唱會，隨後飛往大陸錄製節目，昨天返台後，開心與台灣唱片團隊、同事們開心聚餐，貼心的他，特別替2位雙魚座同事慶生，而他與張媽媽則同是3月底生日，在慶祝的過程中，他與媽媽也意外收到同事的生日祝福，又驚又喜。

當下一看到同事送上慶生橋段，讓張信哲直搖手嚷著：「現在是雙魚座！我又不是。」一心想把慶生橋段讓同事享受，但在大家的歡樂掌聲堅持下，並把張媽媽請上壽星座位，他也才乖乖收下生日驚喜，事後感謝身邊的團隊、同事，「大家就像一家人一樣。」