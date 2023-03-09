NASA提供了關於「阿提米絲」（Artemis） 計畫的最新訊息，這項計畫目的是在1972年歷史性的「阿波羅」（Apollo）任務結束後，再次將人類送回月球。

「阿提米絲」計畫第1次任務於2022年12月結束，無人駕駛的獵戶座（Orion）太空船在繞月飛行超過25天後，安全返回地球。

「阿提米絲2號」（Artemis-2）計畫將於2024年11月啟動，預計將載4名太空人繞月飛行，但不會登陸月球。

NASA探索系統開發部門副主任佛里（Jim Free）告訴記者：「我們十分期待看見機組員搭乘阿提米絲2號飛行，根據我們在阿提米絲1號上學到的事，現在沒有什麼能阻止我們了。」

NASA今年稍晚將公布「阿提米絲2號」的機組員。目前唯一可知的是，其中1人將是加拿大人。

約在「阿提米絲2號」啟動12個月後，「阿提米絲3號」（Artemis-3）預料將載太空人首度登上月球的南極。

佛里謹慎地說：「我們的計畫一直是12個月，但須有重大進展。」

「我們仍把目標訂在12個月，但我們一直在關心所有硬體的開發，全部硬體都得整合在一塊。」

佛里表示，仍在開發中的項目，包括美國太空探索科技公司（SpaceX）正在製造的月球登陸器及太空裝。

NASA希望在月球建立人類可以持續存在之處，然後再由那裡展開長達數年的火星之旅。

「阿提米絲」任務的其中一環，是NASA打算首次將女性、有色人種送上月球。

過去僅有12人成功踏上月球，且全都是男性白人。

在這趟往返月球旅程中，獵戶座太空船飛行了超過100萬英里，比過往任何可居住太空船的距離還遠。