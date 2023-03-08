中華隊球迷期待經典賽首戰。（鄭任南攝）

經典賽預賽最重要的首戰，中華隊推出統一獅先發右投胡智爲掛帥主投，2017年首度登上大聯盟，胡智爲在這最高殿堂的2個賽季留下1勝1負、3.52防禦率，2021年則回台加盟中華職棒統一獅，去年擺脫了初登中職舞台卻水土不服的狀況，胡智爲雖然吞下13敗之多，不過防禦率是水準以內的3.35。

中華隊打線由甫獲紅襪大聯盟合約的張育成領軍，去年賽季留下2成08、4轟的數據，不過因為內野多守位的特性，讓張育成在離開守護者後還是能順利找到新東家，本次WBC熱身賽也展現十足炮火，坐穩中華隊當家第4棒。

同時中華職棒的猛將林立也受到外界矚目，中職球隊在這次熱身賽的表現有目共睹，富邦悍將擊敗了古巴與荷蘭。兩度敗給富邦悍將的古巴隊甚至遭到古巴媒體CubaNet責難，批評古巴總教練強森大權旁落，單純指望幾個職棒球員來解決困境。

美媒ESPN的賽前評估，總共20支隊伍，巴拿馬位居第15名，被看衰只是「陪榜」球隊，實力還在義大利之下，因此中華隊更得確保這一勝。

巴拿馬先發投手是26歲的米希亞，曾在大聯盟留下2季的紀錄，防禦率高達6.68，吞下0勝5負，去年則是在小聯盟響尾蛇3A留下1勝1負、9.60防禦率的慘淡成績，米希亞賽季結束後轉戰多明尼加冬季聯盟投出好身手，出賽10場全是先發，拿下4勝3負、2.15防禦率。

能兼任捕手及內野手的貝騰寇特，在巴拿馬帶了3位捕手下，預計將以內野手身分登場，去年在大聯盟運動家及光芒有著2成52打擊率、11轟、34分打點的演出，以捕手來說算是不錯的成績。春訓出賽3場留下7打數1安打，打擊率僅1成43。