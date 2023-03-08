說到鱷魚，恐怖的外貌、細長充滿利牙的大嘴，都讓人非常恐懼，但其實鱷魚也有相當可愛的一面。近日就有一段影片，動物園工作人員用牙刷幫鱷魚洗澡，沒想到鱷魚的表情成為亮點，數萬網友看了笑翻。
推特帳號Shannonnn sharpes Burner日前貼出一段鱷魚洗澡影片，只見影片中的白化短吻鱷趴在竹台上，女工作人員拿著牙刷細心幫鱷魚清洗，當牙刷刷到鱷魚的頭頂時，鱷魚爽到閉起眼睛，並且張大嘴巴，徹底享受著被洗滌的快感。
短短24秒的影片超過3700萬人觀看，不少網友紛紛留言：「這傢伙爽到飛天了」、「整個欲仙欲死的感覺」、「這段影片我看了一個小時」、「沒想到鱷魚還有這種表情」、「從來沒看過鱷魚這種樣子」、「這是什麼魔法牙刷」。
據了解，影片拍攝地點是美國加州的「The Reptile Zoo」，鱷魚則是非常罕見的白化短吻鱷，全球只有20隻，體質相當虛弱，無法被陽光直射，也不能和其他鱷魚共處，需要園方細心照護才能存活。
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