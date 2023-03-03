29歲的高橋李依是日本當紅聲優，曾為《飆速宅男》、《JOJO的奇妙冒險 星塵鬥士》、《為美好的世界獻上祝福！》、《Re:從零開始的異世界生活》等多部大熱作品獻聲，將舉辦演唱會的她日前在推特上曬出手寫圖，提醒粉絲們觀看需知，不過其中竟出現「記得先洗澡」等字樣，引發熱議。

高橋李依25日在Twitter貼出一張手繪圖，裡面是不少觀看演唱會前的注意事項，除了包括記得帶錢包、手機、口罩等等必需用品外，其中竟出現一個相當可愛的小人物洗澡畫面，提醒粉絲們要記得「洗澡後再來。」並解釋到演唱會是個壅擠的場所，且人體會透過毛孔排汗，先洗澡可避免身上的味道影響到別人。

另外，在該貼文的下方，有網友指出：「我因為受傷而無法洗澡，會先噴香水在過去的。」對此，高橋李依也回覆：「抱歉！沒注意到會有人受傷的情況，你可以使用擦汗巾或乾洗澡，畢竟也有不喜歡香水味的人。」而有相似經驗網友們也紛紛留言訴苦：「真的很有幫助，有次在很擠的電梯內，旁邊人身上是什麼味道都聞得很清楚」、「有些人不喜歡洗頭，那味道真的可怕」、「這個真的太有用了。」

事實上，日本人相當注重「不給他人帶來麻煩」的觀念，且對於「體味騷擾(職場中因體味、香水味道而使他人不快)」的議題也日漸重視，進而使得相關商品的銷量也逐步上升。