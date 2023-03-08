南韓超級人氣女團BLACKPINK即將在高雄舉辦演唱會，門票可謂是一票難求，網路上的黃牛票甚至飆破40萬元新台幣。一名幸運的女網友和閨密們搶到3張門票後，近日卻被持票友人告知，要把票讓給新男友以及新男友的妹妹，隨後更直接退出群組。貼文一出，引來海量網友留言撻伐，「抓她頭髮叫她把票還來」、「這真的會氣瘋」。

「真的是XX老師欸！」一名女網友在臉書社團《爆怨公社》崩潰大罵，表示她和2個閨密一起搶訂BLACKPINK的演唱會門票，最後由代稱「高山」的閨密一人搶到，沒想到日前她在群組和大家討論高雄住宿事宜時，高山不斷已讀訊息卻沒有任何回應。

持票的閨密突然表示不和大家一起看演唱會，還說會將錢全數退還。（圖／《爆怨公社》）

原PO忍不住直接Tag高山，「不要已讀，講話」而高山一開口就是震撼彈，「我可能沒有要跟你們去了，我會退票給你們」，表示因為男友和男友妹妹想要一起欣賞BLACKPINK的演唱會，她只好忍痛放棄友情，話說完後隨即退出群組，只留下滿頭問號的大家不斷怒罵：「她X的，什麼男友？什麼時候交男友」。

閨密只說了「對不起」後便不再解釋，直接退出群組。（圖／《爆怨公社》）

貼文曝光後，眾網友也看傻眼，紛紛留言狂罵，「這個我會想辦法去堵到她，抓她頭髮叫她把票還來」、「連我看了也整個牙起來」、「看不到演唱會，卻看清一個人」、「有男友沒朋友的人最該死」、「還不絕交嗎，這真的會氣瘋」，另外也有人提醒，如果有一起講好買票的證據及匯款紀錄，可能還有機會向放鳥的閨密提告。