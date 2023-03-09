家裡突然出現大量怪蟲，真的會讓人很害怕！一名男網友表示，某天洗澡時想要自慰，卻發現牆壁上有灰色怪蟲在蠕動，嚇得他興致全消，一口氣把怪蟲全抓起來，算一算總共有7隻，還為此特地上網發問，想知道究竟是什麼蟲。貼文一出，馬上有人解答是「蛆」，還說附近可能有動物屍體，或是廚餘回收，恐怕還有更多數量的蛆藏在浴室裡看不見的角落。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前他下班後想趕緊洗澡享受「DIY」的時光，不料卻在浴室角落瞥見一條灰灰的物體不斷蠕動，起初原PO不以為意，但後來發現數量怪蟲數量不少，只好崩潰地拿衛生紙一隻隻捏起，最後總共抓到了7隻，懷疑可能是「蛆」。

「完全忘了要來一發…整個興致都沒了！」原PO表示，抓蟲的時間比洗澡還要久，盥洗時還不斷疑神疑鬼，擔心怪蟲會突然從天花板墜落，或是不小心爬到他準備更換的乾淨內褲裡，事後，他忍不住上網發文請益，想知道怪蟲的真面目究竟為何。

貼文曝光後，網友紛紛留言解答，「這就是蛆唷，第一次看到營養那麼好的」、「阿嬤養的肥肥小蛆蛆」、「之前垃圾放太久沒丟也長出肥蛆，不過還沒這個大」。另外，還有好心人提醒，「這不太正常耶，你要不要大掃除或是檢查一下天花板裡面，可能有動物屍體」、「真的檢查會崩潰，因為天花板上已經多到他們掉下來了」、「附近有動物屍體或廚餘回收吧」。