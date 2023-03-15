男寄人籬下13年，因遭譏笑「沒路用」，竟將好友妻子也是老闆娘的女子，用手掐脖子推入3米高水溝，女子送醫後仍宣告不治。（翻攝照片）

昨(14)日桃園市中壢區發生一起命案，寄人籬下的57歲李姓男子疑和好友42歲的廖姓妻子爆發口角，竟在住家外的排水溝，將陳妻推入水溝，後來經緊急送醫後，仍宣告不治，而李嫌訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押禁見；其命案現場畫面也曝光。

從影片中可見，該住宅後方的門一打開，僅有約1個人可勉強站立的水泥地，而再出去一點，便是3米深的排水溝，而排水溝中間還有一根鋼骨橫置在中央，且可見排水溝內的水位極淺，且水流不大。

據悉，57歲的李男寄住在66歲陳姓好友家長達13年，期間也幫忙陳男協助裝潢工作，李男與陳男及妻子廖女3人相識20多年，由於約23年前，李男從事的裝潢生意失敗，過了10年後，陳男見李男一個人住經濟困難，於是便邀請李男同住在一起，並且一起做裝潢與清潔工作，不過廖女並不喜歡李男，住在一起的13年期間不斷對李男言語攻擊，譏笑「沒路用」，疑似埋下殺機。

命案發生之前，李男和廖女曾吵過架，甚至互相毆打，於是李男忍無可忍，掐住廖女脖子一路打到屋外，因2人差距10公分的身高也讓廖女無法掙脫，而最後被李男推到屋外跌入3公尺高的水溝內摔成重傷，而廖女被其養子發現後，趕緊打119叫救護車，但廖女送醫後仍宣告不治。

闖下大禍的李男後來也和廖女的養子前往醫院關心，釀成的錯誤也讓李男被逮捕，桃園地檢署也排定明(16)日下午3時30分在中壢殯儀館解剖釐清死因，李男訊後也依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後向桃園地院聲請羈押禁見。