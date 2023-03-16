桃園市中壢區14日發生一起命案，寄人籬下的57歲李姓男子疑遭好友42歲的廖姓妻子嫌「沒路用」，竟將廖女推入3米深水溝內，致其重傷送醫不治，李男訊後依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方漏夜審理，今（16日）上午裁定李男羈押，並禁止接見、通信。

據悉，57歲的李男寄住在66歲陳姓好友家長達13年，期間也幫忙陳男協助裝潢工作，李男與陳男及妻子廖女3人相識20多年，由於約23年前，李男從事的裝潢生意失敗，過了10年後，陳男見李男獨自一人經濟困難，於是便邀請李男同住，並且一起做裝潢與清潔工作，不過廖女並不喜歡李男，住在一起的13年期間不斷對李男言語攻擊，譏笑「沒路用」，疑似埋下殺機。

命案發生之前，李男和廖女曾吵過架，甚至互相毆打，李男忍無可忍，掐住廖女脖子一路打到屋外，因2人差距10公分的身高也讓廖女無法掙脫，而最後被李男推到屋外跌入3公尺高的水溝內摔成重傷，而廖女養子發現後，趕緊打119叫救護車，但送醫後仍宣告不治。

闖下大禍的李男和廖女養子一同前往醫院關心，而李男也當場被逮捕，桃園地檢署排定今（16日）下午3時30分在中壢殯儀館解剖廖女釐清死因。

而李男訊後也依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方漏夜審理，法官表示，李男於訊時就是否有殺人犯意，其供述前後矛盾，但有證人及相關事證可佐，涉犯殺人既遂罪嫌重大；李男住所即為案發現場，又與其他證人同住，所述與其他證人所述有所歧異，有滅證或勾串證人之虞，且有羈押必要，應予羈押並禁止接見、通信。