中華隊在經典賽預賽首戰以5比12不敵巴拿馬，除了投手群沒能壓制對方打線外，巴拿馬守備更是美技連發，5局鄭宗哲敲出中右外野深遠飛球卻遭右外野手接殺，他也展現風度誇讚卡斯提約（Luis Castillo）守備真的厲害。

鄭宗哲敲出飛球後，右外野手卡斯提約與中外野手拉莫斯為了接球撞在一起，但他仍牢牢的將球夾在手套中，讓鄭宗哲以為的場內全壘打成為空響，「我以為會是全壘打，但今天沒有風，是有打到想要的球，但對方接得很好。」

雖然預賽首戰吞敗，但鄭宗哲仍平常心看待，「這就是1場球，後面還有幾場比賽還是要想辦法贏，準備好好後天的比賽。」

巴拿馬過去參加前2屆，5戰全數吞敗，本屆從資格賽打起，8日拿下隊史經典賽首勝，且大比分戰勝地主國，歐提茲（Luis Ortiz）認為，這就是棒球，「我當然很高興能拿下首勝，但現在還沒達成什麼成就，要晉級還要努力，如果能晉級下一輪我會露出笑容的。」

歐提茲也對自家球員守備功力感到滿意，「這些球員都是我挑選的，之前就看過他們比賽，原本卡斯提約是守中外野，但這次讓他移防右外野，他防守非常好，我們團隊也是攻守俱佳，如果表現的很好我們是很難被擊敗的球隊。」

首戰就碰上地主隊，但巴拿馬卻讓滿場2萬球迷鴉雀無聲，歐提茲說：「在我們得分後觀眾就會安靜下來，我們必須要努力搶分才能對抗觀眾熱情應援。」