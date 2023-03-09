水利署長賴建信。（政院提供）

經濟部將祭出多省水、多找水及多調水措施，盼能日增23.2噸水，提升南部抗旱韌性。（經濟部提供）

行政院長陳建仁9日在行政院會聽取水利署長賴建信報告「近期水情展望與因應作為」。經濟部表示，因應南部地區降雨30年來最低，為進一步強化南部抗旱韌性，將再推動緊急抗旱水源計畫及擴大水庫清淤作業，並藉由多省水、多找水及多調水措施，盼能日增23.2噸水，提升南部抗旱韌性。

賴建信簡報說明，去年5月迄今，南部集水區比百年大旱時更少，新竹以北冬季將雨量更是相當少，政府在去年8月豐水期便展開防旱作業，包含產業節水5％~10％、水庫總量管制、農業加強灌溉管理、自來水減壓等，節水調度成效6.6億噸，超過一座曾文水庫，才在南部地區創下30年來新低降雨下維持穩定供水。

賴建信指出，未來3、4月台灣南北地區雖然都有些微降雨，但預估未來降雨偏少的機率很大，因此仍然要做最好的準備、最壞的打算，未來將從三大措施方面準備，包括多省水、多找水及多調水，提升南部抗旱韌性。

賴建信表示，多省水概念是「一滴水做多次使用」，營建署以緊急採購、空運淨水設備，擴充安平再生水廠產水量，預計提升1萬噸／日產業用水；多找水部分將增鑿54口抗旱水井(嘉義4口、高雄28口、屏東22口)，期在4月底前，為南部地區多13.6萬噸的水源；多調水意在加強區域調度、提升曾文-烏山頭淨水場處理成立。

此外，賴建信提到，枯水期是清淤的良好時機，感謝國防部3日調度國軍加大清淤力道，當前要先擴大南部水庫清淤68萬立方公尺，而中部以北水庫水位仍高，後續再視水位下降情形辦理。

而經濟部也在新聞稿指出，經濟部及相關單位已與地方合作推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，盼望新增每日13.6萬噸水源可以即時舒緩南部地區旱象。同時因近期降雨少，正是水庫清淤最佳時機，政院已協調國防部動員投入清淤工作，請國人體諒及配合政府的抗旱節水措施，共體時艱珍惜水資源，落實節約用水。