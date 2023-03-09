近期申辦護照人數創新高，每天大排長龍。外交部領務局長何震寰今指出，自13日開始將新增10至12個櫃台，預計新增36至38名服務人員，提升服務量能；何震寰也再次提醒，目前正值申辦護照高峰期，若民眾近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可在高峰期過後再辦理。

外交部7日宣布，自13日開始，將新增經濟部標準檢驗局的大禮堂作為，護照申辦案第二收件場所，屆時網路預約櫃檯將全數移至標檢局大禮堂，並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為受理現場申辦之用。

領務局長何震寰今進一步說明相關規劃，何振寰說，自3月13日起請網路預約民眾直接到第二收件場所遞件申請，現場會有穿背心服務人員在入口處引導，預計新增10至12個櫃檯，工作人員採兩班制，和內政部協調支援，預計新增36至38名服務人員。現場申辦護照及領取護照的民眾，則仍請到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

目前領務局和全國4個辦事處每日共計處理約1萬5千本護照，何震寰說，疫情期間約有300萬本逾期或效期將屆滿護照，現在已經降至約200萬本，辦理護照人高峰估計還會持續半年。

領務局指出，為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局已陸續推出一連串強化作為，以提供民眾更優質的服務，除前述擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟、取消書表預審制外，並大幅增加網路預約名額至1500人並延長開放預約時間至60天，另安排工作人員走動式服務等。

何震寰也再次提醒，目前正值申辦護照高峰期，若民眾近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可在高峰期過後再辦理。首次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者建議先上網預約，或委託符合資格的旅行社代為送件，以節省寶貴時間。