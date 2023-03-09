一名機車騎士因被腳踏車「甩尾」掃到機車尾，導致重心不穩慘摔在地。（翻攝自臉書新竹爆料公社）

以後也要遠離腳踏車？有名機車騎士行經新竹市東區食品路上，由側正好有2輛腳踏車騎士，其中1輛因要閃避停在路邊白線旁的休旅車降慢速度，而後方的腳踏車騎士反應不及緊急煞車，導致後輪翹起來「甩尾」，機車騎士車尾遭掃到，導致重心不穩右右狂扭後慘摔在地，所幸旁邊的賓士轎車及時煞住，未釀成更大的意外；網友也狂搖頭表示「台灣真可悲，路邊永遠都一堆車停在那」。

一名男子在臉書社團「新竹爆料公社」發文，並上傳1段21秒影片，拍攝地點位於新竹市東區食品路與南大路口前，有名機車騎士行駛在食品路上，快要到南大路口前，右前方有2輛腳踏車騎士，其中1輛為閃避停在白線旁的休旅車減慢速度，而後面1輛腳踏車騎士閃避不及，緊急煞車翹起後輪，且直接往左甩去，導致機車騎士車尾遭波及，機車左搖右晃後慘摔在地，所幸一旁的賓士轎車及時煞住，未釀成更大的意外。

影片一出，網友紛紛留言表示「有夠雖，以後也要遠離腳踏車了」、「台灣真的很可悲，路邊永遠都一大堆車停在那」、「每次車禍事故，都有無奈背後故事，門口放路障，騎樓佔己用，路邊亂停車，幸福城市，格外諷刺」、「看吧,整排路旁停車，路夠小了」、「如果那台賓士換成大型車，騎士大概要七天後才能回家了」、「單手煞車，前輪瑣死，後輪就騰空翹」。