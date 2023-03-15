台中市太平區1位20多歲的施姓男子，疑因工作壓力大，利用休假間就騎著車到太平頭汴山區散心，未料傍晚欲返家時竟迷失在山區產業道路內，此時又發現油表見底，男子情急下用手機向頭汴派出所報案，卻又收訊不佳，員警透過男子告知的訊息，研判在內城巷產業道路內，經近1小時的搜尋終於發現男子身影，最後順利助其脫困。

太平警分局頭汴派出所日前下午4點多接獲民眾報案，稱「自己迷途在山區產業道路內，而且機車沒油了，請求警方協助。」因山區電話收訊不佳，又從男子口中得知他的機車沒有汽油了，一時前不著村後不著店，員警先行安撫情緒後，並請他四處看到附近有無電桿或是特殊標記，最後經手機定位後得知約在大湖巷產業道路內，經一番找尋後，在天黑之前終於發現男子身影，除助男子脫困外並聯繫家屬到派出所協助。

施姓男子表示，近期工作壓力大，常常被老闆叮嚀，想說利用休假期間騎車外出散散心、紓解壓力，不料卻迷途受困山區，騎車又騎到沒油，真是禍不單行，實在非常感謝警方熱心協助，避免夜宿山區。

太平分局長蔡慶星表示，民眾前往偏僻山區，如果對路線不熟悉，很容易造成迷路，若不幸受困山區，可以找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利迅速到場救援。