權值股今幾乎倒一片，晶圓雙雄台積電(2330)開低走低、跌幅逾1.7%，股價最低觸512元，讓出5日線，影響台股指數超過80點，聯電(2303)開低下跌逾1%，同樣跌破5日線，但力守穩月線支撐。IC設計股指標聯發科(2454)開低震盪，跌幅近1.5%，股王信驊(5274)逆勢有撐，早盤後多維持平盤附近的震盪；鴻海(2317)小跌震盪、跌幅近0.5%。

美國銀行股暴跌，金融股今同樣受到波及，上海商銀(5876)重挫2.5%，國泰金(2882)跌近2%、台新金(2887)跌逾1.5%，富邦金(2881)、元大金(2885)、開發金(2883)、新光金(2888)亦下跌逾1%。

八大類股指數僅剩航運股穩紅，BDI指數連15紅、上漲3.9%，今由貨櫃三雄接棒，陽明(2609)獲利創新高、配息20元，激勵股價開高走高，大漲逾4.5%，萬海(2615)、長榮(2603)也均上揚1.5%~2%。散裝航運族群四維航(5608)、慧洋-KY(2637)稍早漲幅逾1%。

分析師表示，台股今受到美股波及，一度重挫逾200點之多，摔下月線，短期上漲氣勢受阻，預期盤勢將轉為盤堅震盪，短線上個股輪動速度仍舊較快，內資尚未出現轉向，因此中小型股仍將有所表現，投資人宜留意資金水位之控管，預期在下周三台指期結算前，台股加權指數大幅回檔之風險仍低。