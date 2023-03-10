危險駕駛害人又害己，不能忍！新北市蘆洲警分局强力出擊取締危險駕駛，將規畫「防制危險駕車大執法」，針對二重疏洪道沿線及周邊易飆車路段列入強力部署重點路段，維護交通安全與公共秩序。

蘆洲分局表示，上月舉發1輛汽車在疏洪道飆到時速114公里，嚴重違規超速64公里，最高可重罰2萬4千元並吊銷駕照、吊扣牌照及施以道路交通安全講習。若情節嚴重危害其他用路人安全、涉及刑法公共危險罪，還會面臨最高5年有期徒刑刑責；致人於死者，最高可處無期徒刑。

據統計，今年至今，蘆洲警方已取締43輛危險駕車及514件違規超速，此外還有聯合環保局稽查取締662輛噪音車、97輛違法改裝車，因此蘆洲警方將規畫「防制危險駕車大執法」，持續針對二重疏洪道沿線及周邊易飆車路段加強取締。

除密集佈設交通稽查點外，警方也將不定時派出警用大型重機執行巡邏，另規畫數處執行移動式測速照相，若發現危駕情形，立即通報，與鄰近的新莊及三重分局實行區域聯防、攔截圍捕，並蒐證舉發、移送法辦。

蘆洲分局呼籲，切勿心存僥倖，追求一時刺激，而挑戰公權力，否則警方必將依照違規(法)事實，讓你罰單收不完、車不能開，甚至以公共危險罪移送法辦。