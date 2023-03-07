新北警將執行「新三蘆防飆大執法」。（警方提供）

日前新北市二重疏洪道發生警方追捕飆車族，騎士自摔遭警車輾過意外，新北警為防制危險駕車及街頭逞凶滋事，3至5月規畫執行「新三蘆防飆大執法」，將二重疏洪道及新莊、三重及蘆洲區易危險駕車路段，列入加強勤務部署地點，於每周五、六、日夜間及深夜時段，編排巡邏、守望及路檢等防制危駕勤務，加強查察超速、闖紅燈、無照駕駛、危險駕車、酒後駕車及改裝排氣管等重大違規情事。

新北交通警察大隊表示，針對疏洪道等路段加強注控是否有群聚及危險駕車等情事，並強化各分局橫向聯繫管道，同步通報鄰近分局於轄區交界協助圍捕，以達區域聯防之效，今年迄今已取締危險駕車411件。若於道路上競駛、競技，最重得依道路交通管理處罰條例第43條第3項處罰9萬元，並吊扣牌照半年及吊銷駕照，另依個案情形若有嚴重危害其他用路人安全行為，得以刑法公共危險罪移送。

警方呼籲，民眾應按照速限及道路交通安全規定行駛，避免影響自身及其他用路人安全，若查有危險駕車情事警方將強勢執法嚴辦，杜絕違規發生。