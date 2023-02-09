為了避免行車速度過快發生交通意外，許多危險路段都會設置測速照相桿。一位最近超速被罰的男子表示，到處都限速40公里、50公里，但他連腳踏車都能騎到時速45公里，直呼「現在真會搶錢」。不過許多網友看了罰單後，發現男子在限速40公里路段超速46公里，也就是他行車速度高達86公里，反轟男子被罰根本活該。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「現在真會搶錢，最近很多朋友都給政府搶了」，提到許多道路現在都規定限速40公里、50公里，但他連腳踏車都能騎到時速45公里，直呼現在的交通測速是爛的可以。

仔細一看罰單則能發現，警方指出原PO在限速40公里路段，前方設有測速照相告示牌警告的狀況下，經檢定合格儀器測量後，發現行車「超速46公里」，因此給予開單告發。

一名男子抱怨超速被開罰，直呼政府搶錢。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「40開到86，你跟我說搶錢？」、「超速46公里還敢講喔」、「就算限速60，你也是超速啊」、「GPS86km還來討拍」、「限速40你騎86？活該被罰！不檢討自己，應該多罰點，看來罰不夠」、「很多限速真不合理，但是超速就是不對！下次記得裝神盾」、「有照相告示牌還硬要超速，眼瞎嗎？」。

另外也有不少人認為，腳踏車騎到時速45公里有一定難度，「腳踏車要騎到45不容易」、「腳踏車騎45你以為很容易嗎？」、「喔想看你騎腳踏車45」、「腳踏車騎45是下坡吧，一般平面道路騎45，你腿力要很好」、「坐等腳踏車全程騎45公里實錄」。