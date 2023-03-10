桃園警察分局9日22至24時，與桃園市環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，共同執行取締噪音車勤務，稽查小組在桃園區風禾公園廣場設置攔檢站，共攔查自小客1輛、大型重型機車3輛、普通重型機車13輛，經檢測有12輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單並責令改善複驗。

警方表示，去年7月至今年2月，桃園警分局配合環保局執行28場次取締改裝噪音車勤務，取締違反噪音管制法共計203件，通報環保及監理機關召回臨時檢驗及栽罰共計1500件，改裝車輛共計88件。警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，聯合稽查小組將持續強力執行稽查勤務，請勿以身試法以免得不償失。

此外中路派出所員劉朝榕昨晚於攔檢噪音車時，在民安路發現一輛剛發布失竊攔查的機車，立即在後尾隨並呼叫支援。見該名騎士放慢速度馬上將其攔停，經瞭解周姓女子發現路旁機車鑰匙未拔除，趁機將機車騎走代步，帶著愛犬到處逛。被害人發現機車失竊，於22時10分許，向中路派出所報案，員警依規定受理並通報警網加強攔查，不到1小時便將周女攔查到案，全案依法移請偵辦。