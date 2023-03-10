陸軍金門防衛指揮部二膽守備隊一名上兵於９日清晨點名時發現失聯，軍方緊急進行全島搜尋，上兵的父親也登島協尋，但仍不見蹤影，今傳出身著救生衣游到中國大陸體力不支，被中國大陸海警救起，海巡表示，正積極與大陸海警廈門第三支隊接洽中。國防部長邱國正表示，目前還要確認相關消息，現在還不能確定
金防部先前指出，這名失聯上兵現年26歲，到部隊已有2至3年，在軍中的職務為伙房兵，平日與同袍相處自然，失聯前一日也沒有特殊情況、一切正常，只帶走手機和錢包，沒帶走任何槍彈；邱國正先前則透露，這名上兵有債務問題，但不是很嚴重。
在媒體報導一出後，甫結束立法院會列席的邱國正被詢問此事表示，「要確認一下，因為還沒有正式告知」；至於有媒體詢問，關於逃兵的部分會如何處理？邱國正則表示，目前還沒有認定，不要隨便冠上去，要等人找到才能查證，不能隨便下斷語。
至於最近離島狀況多，是否會去離島視察？邱國正表示，常有司令或總長去，「我有時間也樂意去」，跟部隊接近總是好的
陸軍司令部則表示，目前並未接獲任何單位通報上情，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。
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