氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(10日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至明(12)日白天，各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；明晨西半部有起霧的機率；應注意相關訊息。今日各地區平地氣溫：北部12至29度，中部14至30度，南部13至31度，東部12至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明晚鋒面挾冷空氣南下，北、東轉雨降溫；下週一(13日)北、東有局部短暫雨，氣溫持續下降，濕冷轉乾冷；中南部多雲時晴，氣溫亦降。下週二(14日)至週五(17日)天氣晴朗，各地氣溫逐日漸升，日夜溫差大，下週二、三清晨將因「強輻射冷卻」而出現此波的最低氣溫。最新模擬的強度，以「大陸冷氣團」的機率為最高(台北測站約可降至13度或14度)，下週二、三清晨，部分平地最低氣溫將下探8度，應注意。