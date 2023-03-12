夏和熙在演藝圈快16年。（陳俊吉攝）

夏和熙以陶晶瑩為目標，努力朝專業主持人邁進。（陳俊吉攝）

夏和熙擅長主持、演戲，努力多元發展。（陳俊吉攝）

夏和熙將今年視為有重大突破的一年。（陳俊吉攝）

夏和熙今年再接下《拜託了！女神》、《我們這一攤》等新節目。（陳俊吉攝）

夏和熙希望能再接演更多類型角色。（陳俊吉攝）

夏和熙。（陳俊吉攝）

夏和熙。（陳俊吉攝）

夏和熙以《大學生了沒》出道，在演藝圈深耕近16年，主持多檔節目的他，談到這些年的心情，表示前2年因為疫情的關係，開始思考自己在演藝圈的定位，他也坦言去年經歷一段低潮期，開始在想如何才能成為像偶像陶晶瑩一樣的「專業主持人」。他說，2020年錄完《全明星運動會》後，很多人就把他定型為愛漂亮又很會運動的男生，「大家好像都忘記我會主持...，加上這期間我看Sandy、Lulu她們把主持本分做的很好，就讓我更想努力找回我的主持人身分」。

他點出現今藝人在網紅、YouTuber、爆紅素人的多方夾擊下，已經不再像以往吸睛，「好像誰都可以做（主持）這件事，好像只要主持一小時的節目，就可以在專長寫『擅長主持』，我開始反省也覺得我很沒競爭能力，可是我心中的『主持』是像陶子姐獨自撐完4小時的金鐘、金馬主持」，他也說他內心對於優秀主持人的定義，是要讓來賓感覺賓至如歸，也要讓觀眾看後感到有共鳴。

夏和熙說去年最迷惘時，剛好和原子少年們合作，看著剛進演藝圈的他們，臉上全是青澀和憧憬，讓他不禁想起當年入行的衝動跟決心，「好像很久沒看到自己的這一面，所以今年決定多方挑戰，也接了第4季《拜託了！女神》」，他開玩笑說沒想到大家錄影時玩遊戲這麼拼命，嚇得他錄完3集就後悔；他後來轉念，想起自己真心喜歡這份工作，就決定放手一博。此外，他也將跨國與日本傑尼斯男星中間淳太主持《我們這一攤》，於4月底赴日拍攝，不擅廚藝的他為此研究甜湯，「我有去市場考察，前幾天想說挑戰煮綠豆湯，結果差點把廚房炸了」。

過年期間，夏和熙和爸媽一起到美國LA探視姊姊一家，當地的宜人氣候讓他動念買房，也請房仲帶他看房，「這次看的每間房都好美，景觀什麼都很好，加上LA的天氣本來就很適合居住，2千多萬的房子就很不錯了，看房子後也讓我覺得要更努力工作，未來退休就可以過去跟姊姊一家一起生活」，買了嗎？他笑說現在沒這麼多錢，但有認真是否要思考投資房地產，說完還自嘲果然年紀大，想的事都跟以前不一樣。

因為疫情的關係，夏和熙快3年沒見到姊姊、外甥，直到去年姊夫陳偉殷到日本打職棒，姊姊才帶小孩回台灣唸書數月，久未見到外甥的他難掩失落的說：「真的很可惜因為疫情沒有辦法陪他們成長。他們長高很多，投球也變得很厲害，還在美國跟當地小孩組球隊」，他心疼外甥們因為陳偉殷球季的關係常搬家，「小孩也很辛苦，應該換超過10所學校吧，我這次去接他們時還跑錯學校，想說『天啊又換學校，他們又重新認識老師、同學了』。」

談到2023年，夏和熙自信表示今年將是他有重大突破的一年，除了綜藝節目，他去年拍攝的戲劇也將上檔。他賣關子的說，這次演出一定讓人驚艷，「我對於今年是很期待的，還想爭取更多拍攝機會，想讓觀眾看到我不一樣的面貌，最想挑戰一些比較突破，像喪屍、鬼的角色」，他說喜歡拍戲，是因為很享受劇情、角色帶來的新鮮感，「我其實私下生活很規律、很無趣，不是健身房、買菜就是遛狗，所以在戲中的每一時刻，我都覺得很特別」。