台灣本土新冠肺炎疫情趨緩，原訂今年六月將停止緊急授權的中醫藥清冠一號，衛福部長薛瑞元今天宣布，將延長清冠一號的EUA緊急授權使用到113年6月，並盼到期後，清冠一號可以拿到正式藥證，已經督促中藥司，希望能組一個團隊盡快做到，「把這個當成最重要的事情」。

衛福部長薛瑞元今天出席93屆國醫節第15屆台北國際中醫藥學術論壇，副總統賴清德今(12)致詞時表示，他不久才確診，在自己的醫療需求部分，他由於還不夠資格吃抗病毒藥物，因為抗病毒藥物數量有限，要優先給高危險群使用，還好他朋友，在他還沒得到前就將清冠一號送給他。

賴清德說，他本身也有醫療背景，當時已出現上呼吸道症狀，他用了第一泡，服用後肺部呼吸道系統感覺就不一樣了，因此這次特別來道謝。

台灣的清冠一號，目前國內共有8家藥廠在國內專案製造清冠一號，但原有效期限，將隨著指揮中心解散後到期。

薛瑞元今宣布，國內已經有超過152萬人次使用清冠一號，「是了不得的成就」，因此希望明年6月30日前，藥廠可以來申請正式藥證，已經要求中藥司盡快來做，「這期間準備好了就可以來」。

薛瑞元表示，由於清冠一號使用的藥材不是新發明的，仍是較傳統使用的藥材重新組合，目前已請學界，設計臨床試驗，蒐集更多科學實證，以基於科學基礎、配合中藥特性，來訂定出臨床試驗準則，藥廠再依照準則，查驗登記後才能夠進行。

薛瑞元也強調，本來就決定延長清冠一號的EUA，不是今天才說要延長，但大家感到奇怪說特別條例到今年6月結束，但一方面指揮中心也不會拖到這麼久才解散，之所以延到明年，是因為要留時間給廠商做臨床試驗以申請查驗登記，希望結束時已取得藥證。