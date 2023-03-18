隨著空調新品新上市，各大通路也紛紛開始推出空調聞販優惠，像燦坤就祭出「空調早鳥」主打日系精品空調全面8折起，憑單筆發票滿10萬還有限量加碼好禮多選一，而全國電子就推出買空調即享總統級精緻安裝、8年免費延長保固外，安裝完成再送6000元購物金優惠，神腦全通路就推出超過20家信用卡刷卡及分期優惠，刷花旗卡單筆分期滿3萬即送新光三越商品禮券1500元，加上現在政府力推的節能補助及節能家電貨物稅減徵措施，等同現買就即享最高5000元補助，預計將帶動新一波換空調潮。

燦坤的Panasonic一對一變頻冷暖空調，會員價3萬4400元。（燦坤提供）

燦坤的大金R32大關U系列 一對一變頻冷暖空調，會員價3萬9130元。（燦坤提供）

燦坤就表示，因政府的補助，加上通膨日益有感，刺激了空調買氣提前發酵，加上連月少雨導致這一季溫差擴大以及空氣品質下降等因素，消費者在選購空調時，都會以具備空氣淨化、冷暖控制、自體清潔及IoT遠端串聯功能的高階節能款式為主，尤其近一個月買氣相比去年同期提前許多，加上多家空調品牌原廠贈品限時限量加碼送，帶動了消費者換機的意願，因此今年的「VVIP級尊榮安裝」感恩再升級，獨家推出「熊速配」安裝服務，全台數千位空調專家隨時待命，務求達到今天買、明天裝的最速便利性，4月30日前買指定品牌空調不僅可享8年免費延長保固，加購3999元再享2次清洗服務、加碼送2年延長保固，直接升級10年保固更安心。

全國電子的LG WiFi 經典冷暖冷氣，定價3萬2400元，31日前享促銷價2萬8490元。（全國電子提供）

全國電子的三菱電機靜音大師GT系列一對一冷暖，定價3萬9500元，享原廠現折2000元。（全國電子提供）

全國電子的富士通一對一壁掛變頻冷暖，定價3萬1930元，促銷價2萬8500元，享原廠現折2000元，再送16吋DC扇。（全國電子提供）

全國電子上同樣以冷暖機型，以及可補助最高5000元的節能一級能效機種最受歡迎，消費者也偏好有乾燥、防霉、潔淨三大功能的機種，目前銷量最好的，不外乎向來最受台灣消費者喜愛的日本品牌，包括日立、Panasonic及大金，6月14日前買空調就享有總統級精緻安裝、8年免費延長保固外，安裝完成再送6000元購物金，讓消費者能再去購買電視、冰箱、洗衣機、小家電、筆電等用品，省完一筆再一筆。

神腦國際的Panasonic右吹窗型空調，定價2萬5900元，促銷價2萬3310元。（神腦國際提供）

神腦國際的大金經典V系列變頻冷暖空調，定價3萬80元，促銷價2萬4900元。（神腦國際提供）

神腦國際就觀察到，不僅是因為政府的節能補助政策，加上即將普發6000元的措施也勾起民眾換空調的意願，品牌預計空調市場會較去年成長10%以上、銷量達120萬台，當中在神腦中最長銷的莫過於四季適用的冷暖空調，而變頻式機種估計更是會占上整體空調市場的90%，一對一分離式則約佔整體市場80%，不過2021年因原物料關係，影響窗型冷氣生產，今年原物料相對較足，窗型冷氣銷售預估也會有成長。