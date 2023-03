第95屆奧斯卡金像獎於今(13)日台灣時間揭曉,楊紫瓊憑著《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)奪得最佳女主角,成為首位華人影后,改寫好萊塢影壇歷史。而楊紫瓊早已憑該角色奪得多座影后獎項,包括第80屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角、第94屆國家評論協會最佳女主角獎、美國演員工會獎最佳女主角、獨立精神獎最佳主角演出等。

馬來西亞出身的楊紫瓊因幼時強行苦練芭蕾舞,導致脊椎受傷,無法跳舞的她在媽媽鼓勵下參加「馬來西亞小姐」競賽,獲得了冠軍殊榮,成為她加入演藝圈的契機。1984年受邀到香港與周潤發拍廣告,後來受賞識拍攝香港電影,以洪金寶的《貓頭鷹與小飛象》開啟演員生涯,也因此認識了前夫潘迪生。

潘迪生當時是楊紫瓊的老闆,兩人曾於1988年結婚,由於潘迪生希望她放棄演藝事業,全心投入家庭生活,對於事業正起步的她來說,這樣的生活令她感到迷茫,於是3年後便離婚收場。

1992年復出後,在成龍的電影《警察故事3超級警察》展現超凡的身手,使她躍升為當年全球最高身價的動作女星。雖然在動作片中的樣貌很兇狠,但她一直都有不少追求者,曾經傳與國際導演奧立佛史東(Olive Stone)、香港珠寶商人楊秉梁、寰亞電影公司時任總裁鍾再思交往過,但時間大多不長。

直到遇到真命天子尚陶德,讓楊紫瓊大方承認與時任法拉利(Ferrari)CEO、賽車部門總經理尚陶德(Jean Todt)交往中,雖然兩人相差17歲,不過這段愛情長跑已邁入第19個年頭。

楊紫瓊表示自己是在上海的一場晚宴中遇到尚陶德,起初男方對她一見鍾情,甚至當晚就向她下跪示愛,但這突如其來的表白並未成功,是第2次聚會兩人才成為朋友,更發展成戀人。而她知道自己追求的是心靈上的契合,喜歡可靠、有内涵的男人,且尚陶德非常尊重、支持她的事業,與第一段婚姻有很大對比,讓她很珍惜。

交往後,楊紫瓊不定時會在IG放上兩人的合照,可見他們的生活是如此平凡與幸福,不過有外傳尚陶德很早就向她求婚,但經過多年的沉澱,他們之間的愛情早已變成親情,兩人早已經成對方生命中不可或缺的一部分。