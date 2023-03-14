全美第16大銀行矽谷銀行（SVB）無預警倒閉引發市場恐慌，美國政府出手協助存戶取回資金，但不會紓困矽谷銀行與其投資者，風暴是否會向外蔓延引發系統性危機，成為關注焦點。前瑞銀（UBS）美洲區主席、前總統歐巴馬的財政顧問Robert Wolf警告，此事突顯美國經濟正處在「艱難時期」引起市場上更巨大的焦慮。

FOX Business報導，報導提到，美國聯邦存款保險公司（FDIC）上周五接管排名全美國第16大的矽谷銀行，這顯示美國銀行業面臨2008年金融海嘯之後，近15年來最嚴重的危機。

由於矽谷銀行一直以來都被認為是資優生，甚至許多分析師在事件爆發前，還建議投資人可以持有矽谷銀行的股票，因此矽銀倒閉的風暴，讓許多投資人相當錯愕，Robert Wolf坦言，「這種狀況令人難以置信，但也代表美國經濟處在艱難的狀況。」

Robert Wolf分析，接下來可能會有大型銀行願意進場收購矽谷銀行，對於其他銀行來說，擁有大量的風險投資或新創客戶，可以更快提升業務，此外，聯邦存款保險公司可能會採取一些不曾執行過的手段，甚至延長紓困的時間，維持整體的穩定。

資深財經記者Charlie Gasparino認同Robert Wolf的說法，並警告矽谷銀行倒閉已經是美國銀行體系與經濟處在危險之中的最佳證據，「我認為這是所有美國人都應該要注意的事情，是一個很嚴重的訊號。」

Charlie Gasparino將根本原因歸咎於拜登政府大撒幣與長期低利的環境，「聯準會與拜登政府保持低利率並瘋狂印鈔，最後導致通貨膨脹，當你遇到通貨膨脹後又要提高利率，在這個過程中就會出現這種事情（矽谷銀行倒閉）未來可能還會有更多干擾。」