中華航空今 (14) 日宣布開闢台北往返布拉格直飛航線，將自 7 月 18 日以 A350 客機執飛，每周提供兩個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。開航布拉格後，華航在歐航點數增至6個，追平長榮航空，稍微扳回一些顏面。

華航台北－布拉格航線每周二、周六飛航，去程台北飛往布拉格 CI067 於晚間 23：20 自桃園機場起飛，當地時間隔天上午 07：10 抵達，飛行時間約 13 小時 50 分；回程布拉格飛往台北 CI068 則於上午 11：05 起飛，台灣時間隔天上午05：35 抵達，飛行時間約 12 小時 30 分，由華航新世代越洋航線主力機種 A350 客機直飛，提供 32 席豪華商務艙、31 席豪華經濟艙及 243 席經濟艙座位。

位於東歐的布拉格，為捷克首都也是第一大城，處處有著波西米亞風情，素有真實版童話王國之稱，優雅的古蹟建築及神秘的古典氣質，也被聯合國列為世界首座「世界文化遺產」城市，是歐洲最美的城市之一。布拉格以伏爾塔瓦河為中心貫穿了城堡、小城、舊城及新城等城區，知名景點包含布拉格廣場、聖維特大教堂、天文鐘、查理大橋等，為世界各地旅客必訪之地。

華航歡慶歐洲全新航點布拉格開航，推出經濟艙來回機票最低售價 TWD 27160 元起（未稅）；還有會員加贈哩程活動，九月底前搭乘台灣往返布拉格航班，晶鑽卡會員可獲得 2 倍哩程、翡翠卡會員可獲得 1.5 倍哩程、金卡會員則可獲得 1.2 倍哩程回饋。此外，華夏會員哩程折抵票款 Miles and Cash 全航線擴大適用範圍，長程航線每航段折抵上限提高至豪華商務艙 TWD 8000 元、豪華經濟艙 TWD 7000 元、經濟艙則提高至 TWD 6000 元；短程航線每航段折抵上限則提高至商務艙 TWD 2000 元、豪華經濟艙 TWD 1500 元、經濟艙則提高至 TWD 1200 元。

華航看好疫後旅遊復甦，近年來赴歐旅客日益漸增，其中又以東歐市場成長最為快速，放眼亞太不論是商務或旅遊需求皆穩定上升，深具市場開發潛力，也將持續爭取轉機客源。目前華航台北－維也納每周飛航四個班次，台北－布拉格則自 7 月 18 日起每周飛航兩個班次，屆時東歐航班將達每周六班，提供旅客維也納、布拉格雙航點進出的便捷選擇，彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。

華航深耕歐洲市場 40 年，積極布建綿密航網，今年再插旗第六個全新航點布拉格，目前歐洲航點包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、義大利羅馬及奧地利維也納，每周將提供近 30 個飛往歐洲的航班，為台灣直飛歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。