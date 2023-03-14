何時能普發現金6000元備受民眾關注，民進黨立院黨團今提出3件事，邀請行政院提早做準備，向行政院提出「預登記、免壅塞、防詐騙」，預先開放登記避免網路塞車，透過ATM提領現金需足夠，並保護個資防堵詐騙。

民進黨立委鄭運鵬指出，以過去三倍券、五倍券發放的經驗，國人都非常期待，也有促進經濟的效果，但後端發放和領取，民進黨團請行政院做3件事情，包含「預登記、免壅塞和防詐騙」。

鄭運鵬表示，每類人領取的方式都不同，不管用什麼形式，領取6000元前，行政院應該先把預登記系統做好，避免後端領錢塞車；還有許多民眾也會選擇ATM領取6000元，但如果ATM發生現金不足也很煞風景，要避免排隊塞車，一定要有足夠現金。

民進黨立委吳琪銘指出，過去三倍券、五倍券有塞車問題，絕對要改進，早點辦理預登記，讓民眾更加便利，政府美意不能因為塞車問題造成民怨，徹底要求行政院，趕快準備好預登記。

民進黨立委劉世芳表示，有6類人可以免登記，包含領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金、身障補助以及中低收入戶津貼，約有400多萬人口，經過總統府公告後，各部會將就這6類人直接入帳戶，完成普發6000元，這些都是老弱婦孺，免登記不用預登記，也不會有塞車困擾。