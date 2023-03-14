「2023西台古堡音樂會」由大提琴家張正傑等知名音樂家共同演出，希望在古堡的甬道呈現最動聽的弦樂演奏及最純淨的美聲演唱。（澎管處提供）

為推廣澎湖特有的古堡、海洋戰地文化，觀光局澎管處邀請享譽國際大提琴家張正傑，以及率領的弦外之音樂團，將穿越時空在古堡內甬道，以數首膾炙人口歌劇歌曲及弦樂四重奏伴奏的方式，讓嘹亮的美聲及音符迴盪在戰堡之間，以不同的角度感受與欣賞國家級西台古堡的奧妙。

「2023西台古堡音樂會」由大提琴家張正傑、小提琴家林天吉、小提琴家張芝庭及中提琴家徐曉虹等弦樂四重奏，聯合次女高音翁若珮、澎湖子弟男中音趙方豪共同演出，演出曲目有比才的卡門、莫札特的魔笛與費加洛婚禮等多首經典歌劇名曲，在古堡的甬道有最佳天然音場，呈現最動聽的弦樂演奏及最純淨的美聲演唱。

音樂會由澎管處、澎湖縣政府文化局、西嶼鄉公所及財團法人中華顧問工程司等單位共同辦理，3月31日(星期五)為公益場次，參加對象為西嶼鄉轄內國小學師生，是一場專為小朋友量身打造及原創性十足的音樂演出，用創意及趣味征服小樂迷，帶給孩子們最無壓力、最美好的音樂享受。

4月1日中午1點50分舉辦公開民眾場，歡迎澎湖鄉親、遊客踴躍報名參加，截止後將寄送入場序號至個人信箱，屆時憑序號對號入場。澎管處表示，西臺古堡因場地特殊，為維護參與聽眾的安全與表演品質，開放報名限300人，額滿即止。