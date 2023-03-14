不過外資已連2日買超，威強電周二持續下跌2.27%，以當日最低收場，近5日下跌13.04%，所有短均告失。

威強電董事會通過111年度合併財務報告，去年度營業收入79.42億元，年增27.21%，營業毛利28.78億元，年增37.57%，營業利益13.17億元，年增82.77%，稅前淨利19.02億元，年增83.15%，本期淨利14.91億元，年增72.29%，歸屬於母公司業主淨利14.92億元，年增72.31%，基本每股盈餘8.45元，相較前一年的4.9元大增，並創下歷史新高紀錄。

威強電董事會決議股利分派情形，111年度每股盈餘分配之現金股利3.5元，公司將於6月16日召開股東會，以周二收盤價73.3元計算，現金殖利率達4.77%，然配發率僅41.42%，相較去年的61.22%低，不過比2019、2020年略高。公司表示，去年配發率較高，但考慮環境變化等，不確定性仍高，加上評估後續產品開發、設備需求，保留部分資金，應對公司長期經營，讓資金運用達到最佳化，做最完善的規畫。若後續一兩年發展狀況得宜，便會提高配發率。

威強電也強調，以目前接單來看，公司狀況樂觀，公司前二月營收年增27.54%，營收額創下歷史同期次高水準。首季通常為傳統淡季，營收估將季比減少、年比仍可望雙位數成長，第二季可望進一步回穩，在傳統旺季的第三季，單月營收續衝高紀錄可期。

威強電2023年出貨展望佳，年度營收可望持續雙位數成長，惟2022年業外利益基期因匯兌利益而偏高，法人預估，2023年獲利表現不及2022年。