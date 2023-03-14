「手術技能訓練暨研發中心」500坪空間有手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區。(蔡依珍攝)

「手術技能訓練暨研發中心」500坪空間有手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區。(蔡依珍攝)

「手術技能訓練暨研發中心」500坪空間有手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區。(蔡依珍攝)

「手術技能訓練暨研發中心」500坪空間有手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區。(蔡依珍攝)

「手術技能訓練暨研發中心」500坪空間有手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區。(蔡依珍攝)

外科醫師養成不易，尤其需要大體練習，但台灣捐大體不興盛，多得靠國外進口，林口長庚醫院斥資7億打造「長庚手術技能訓練暨研發中心」，為亞洲規模最大的手術訓練場域，最高達24手術台，透過科技和假人讓醫師模擬練習，可大幅提升醫療品質、病人安全，14日正式啟用，為台灣醫療創新的里程碑。

長庚手術訓練中心啟用 台灣醫療里程碑

林口長庚紀念醫院院長陳建宗說，大體老師在國內風氣並不盛行，就連器官捐贈每年都要大幅倡議，慈濟醫院雖然每年都會捐贈醫師學會，讓大體老師遺愛人間，藉由演練操作讓醫師技術更精進，但仍不足以供教學教育使用，像是長庚體系幾乎都仰賴美國進口。

陳建宗說，林口長庚醫院在董事長王瑞慧全力支持下，籌備2年、斥資7億建置國際級的「手術技能訓練暨研發中心」，500坪空間有手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區，其中光是手術訓練區最大可設置24台手術台，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師，為全台最大規模的手術訓練場域，從年輕住院醫師到資深主治醫師都能有完整訓練。

陳建宗提到，25日、26日將有首場大師級手術示範，將由中研院院士魏福全領軍進行手術示範課程，報名學員來自日本、韓國、新加坡、以色列、瑞典、義大利等22個國家，也會同步開放視訊讓國內醫師及醫學生參與。

健保署長石崇良說，外科手術操作者的經驗值是成功關鍵，過去手術訓練都是跟著老師在病人身上練刀，有了訓練中心就能提前模擬訓練，對於醫療品質和病人安全有很大助益，讚長庚體系斥資投資亞洲最大模擬訓練中心，並開辦國際班，讓投入先進醫療科技的各國都能到此訓練，為國際醫療貢獻心力，創下新里程碑，也成為另一個台灣之光。