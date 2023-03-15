一場不聽會後悔，聽過會更後悔的音樂演講！將於03／18日上午10時到12時，於台中市沙鹿國中舉行，由台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師主講。主辦單位指出，此次動員6個團員（3位音樂碩士，1位美國音樂學校畢業），音響全套出動，校園史上最大規模的親職講座，特地全團從北到南集結台中，精彩演出。

主辦單位表示，參與SARS和新冠肺炎第一線救護任務的急診醫師，以醫者的心境與使命，願盡一切心力，將患者、家屬、癌友、病童、社會弱勢、反毒的真實故事，化成一首首感人肺腑的曲目，以結合音樂會與演講演出方式，願把愛分享出去，撫慰所有不安的心靈；期盼能喚起大家一起關愛社會、幫助需要幫助的人。

玫瑰墓樂團近三年於全台巡迴的「音愛生命音樂演講」達百餘場次，足跡遍及各級院校、扶輪社、慈善會、宗教、商會等團體，對民眾、學生的啟迪和鼓勵造成前所未有的轟動；並獲得魏德聖導演、李家同校長、衛福部陳時中部長、EMI音樂總監彭莒欣等聯合推薦。

蘇世揚醫師把急診室裡生老病死的真實故事，譜寫成一首首動人的樂章，這些曾為生命努力、跟病魔對抗的勇士，這一首首撼動人心的樂曲，都在教育我們，珍愛生命，珍惜身邊愛我們的、以及我們所愛的人！這將是一場令人無比感動的音樂演講！值得邀請親朋好友，帶您的孩子一起聆聽與感動。