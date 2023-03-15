宏都拉斯傳出可能與我斷交，教育部表示，111學年宏都拉斯在台大專校院就讀學生人數共計359人，包括正式修讀學位外國學生220人、華語生138人、交換生1人。其中，由外交部提供之台灣獎學金生在學人數為104名。

教育部統計也指出，宏都拉斯學生分於國內數間大學，政治大學約有20名、清華大學16名、台灣大學31名、台師大則有16名。

台師大國際長劉以德表示，校內16位宏都拉斯學生，其中3位是自費來台的碩士學位生，他們會自費完成學業；另外13位是領外交部頒發台灣獎學金的華語生，學校將配合這項獎學金有效時間，協助他們返國及後續離校的規畫，如果他們願意繼續讀、並且自費留下來就讀，也會全力協助。

台大國際長袁孝維表示，他們學校31位宏都拉斯學生中，有29人是拿外交部台灣獎學金，分別就讀土木、化工、機械、生化科技等系。若宏都拉斯與台灣斷交，台大希望外交部不要停止這些人的獎學金，但若獎學金被停止了，校方也會盡力協助，包括尋找其他獎學金或安排校內外工讀來幫助他們，或是透過學校「國際引路人計畫」，由企業來協助他們繼續完成學業。