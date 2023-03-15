除了霜淇淋，消費滿額集點，就能兌換春季嘉年華限定鯊鯊醬料碟。（IKEA宜家家居提供）

於IKEA春季嘉年華活動期間內，卡友當日消費滿888元，在個人社群平台上傳拍下的鯊鯊氣球照片，即可獲得療癒鯊鯊筆1支。（IKEA宜家家居提供）

鯊魚出沒請注意！IKEA鯊鯊店長上街邀請大家吃冰，加入春季嘉年華活動，即日起至4／30，​​與鯊鯊氣球拍照打卡，滿額就送療癒鯊鯊筆，集點還能換鯊鯊醬料碟。但最吸引人的是插著造型鯊魚魚尾的草莓鯊鯊霜淇淋杯。

春季嘉年華有滿滿的鯊鯊身影，大人小孩都愛吃的「草莓鯊鯊杯」，草莓霜淇淋上頭有鯊魚尾造型，搭配獨家可愛造型紙杯，是打卡美照必備道具。

這次的活動限定在大台北地區4間分店（內湖店、新莊店、新店店、台北城市店小巨蛋），250公分高的鯊鯊店長身穿制服出現在上述4家分店，活動期間內，卡友於當日消費滿888元，並拍下鯊鯊氣球的照片，上傳到個人社群平台即可獲得療癒鯊鯊筆1支。

即日起至4月30日止，當日消費單筆滿299元，即可獲得一點（每店每日最多兌換一點，大台北各分店加總每日最多兩點），累積兩點免費兌換一組春季嘉年華限定的鯊鯊醬料碟，一組兩款，讓鯊鯊陪你上餐桌。