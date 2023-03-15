行政院長陳建仁15日邀請最後一批民進黨立委共進晚餐，行政院副院長鄭文燦會後受訪指出，今日許多委員都提出有關普發現金的種種建議，目前系統開發已準備完畢，也做了基本和壓力測試，希望能處理好發放前的準備工作；粗估未來將有400多萬人將採直接入帳，6成民眾會選擇網路登記。

攸關全民普發6000元的疫後特別預算正在立法院審議當中，未來將有5種撥款方式，分別為登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊，明日財政部將在行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，隨後宣布民眾上網登記的時間。

鄭文燦晚間受訪指出，由於撥款方式共5種，粗估未來將有400多萬人將採直接入帳，6成民眾會選擇網路登記，未來將透過多加宣導，讓民眾知道哪種方式較方便。

他提到，並非所有ATM都能領取，原則上就是4大超商ATM、8個公營銀行及部分民營銀行，政府將製作可領取6000元現金的標籤，方便辨識；另外有關網路登記的部分，未來會詳細宣導，讓民眾方便領取，減少不必要的往返跟行政成本。

此外，由於會中不少立委擔心開始領取現金後將出現簡訊、電話詐騙，鄭文燦提到，在反詐騙宣導這塊，警政署將針對這段時間的簡訊電話詐騙，擴大加強過濾、查核，追蹤發話源。

被問及立法院長游錫堃將於16日下午5時召集黨團協商是否會有初步共識，鄭表示，行政院尊重朝野協商結果，希望能早日完成審議，盡快進入發放程序，畢竟關係到每個民眾權益，希望趕快審完、趕快發放、方便領取。

至於發放時間點是否會落在4月初，鄭說，目前系統開發已經準備完畢，也做了基本測試和壓力測試，希望能處理好發放前的準備工作。