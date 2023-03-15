另一家信評機構標普全球（S&P Global）周二也將第一共和銀行信評列入負面觀察名單，顯示其對於該銀行財務體質欠缺信心。

早在周一時，穆迪便將標誌銀行債信評等降至垃圾級，未來不再提供評級。另6家銀行列入降評觀察名單，包括第一共和銀行、Intrust Financial、UMB、齊昂銀行、西方聯合銀行與Comerica。

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