國際信評機構穆迪投資人服務公司（Moody's Investors Service）14日以「迅速惡化的營運環境」為由，將美國銀行體系評級展望從「穩定」降至「負面」。信評下滑意味著貸款成本增加，對於近日受傷慘重的銀行業再添打擊。