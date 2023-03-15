另一家信評機構標普全球（S&P Global）周二也將第一共和銀行信評列入負面觀察名單，顯示其對於該銀行財務體質欠缺信心。
早在周一時，穆迪便將標誌銀行債信評等降至垃圾級，未來不再提供評級。另6家銀行列入降評觀察名單，包括第一共和銀行、Intrust Financial、UMB、齊昂銀行、西方聯合銀行與Comerica。
國際信評機構穆迪投資人服務公司（Moody's Investors Service）14日以「迅速惡化的營運環境」為由，將美國銀行體系評級展望從「穩定」降至「負面」。信評下滑意味著貸款成本增加，對於近日受傷慘重的銀行業再添打擊。
另一家信評機構標普全球（S&P Global）周二也將第一共和銀行信評列入負面觀察名單，顯示其對於該銀行財務體質欠缺信心。
早在周一時，穆迪便將標誌銀行債信評等降至垃圾級，未來不再提供評級。另6家銀行列入降評觀察名單，包括第一共和銀行、Intrust Financial、UMB、齊昂銀行、西方聯合銀行與Comerica。
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