國軍第一季「聯合作戰計畫演練」進入第二天。今日模擬在整體防空階段，空軍新竹基地進行防空攔截，戰機及防空飛彈均依命令執行作戰計畫，順利完成演練任務。花蓮基地也出動6架F-16V、2架幻象2000型戰機緊急起飛模擬攔截侵入我領空敵機。

IDF戰機點燃後燃器短場起飛。（軍聞社提供）

車載劍一飛彈實施基地防空任務。（軍聞社提供）

清晨天仍未明，飛行官與地勤人員對戰機實施360度檢查，確保飛行安全。（軍聞社提供）

在新竹基地部分，凌晨天仍未亮，新竹基地警戒室機坪燈火通明，地勤人員已完成戰機的整備工作，飛行官隨後實施360度檢查，待命起飛。待演習時間一到，幻象2000與IDF戰機依序滑行至跑道頭，點燃後燃器短場起飛，模擬緊急升空攔截敵機。

同時間，負責基地短程防空任務的車載劍一飛彈也進入接戰狀態。官兵接獲上級情資，追瞄並鎖定敵機，在實戰化訓練中，磨練戰技與熟稔戰備任務，強化防衛作戰戰力。

在花蓮基地，則模擬主跑道遭到轟炸受損，6架F-16V改以備用副跑道降落，並施放阻力傘完成降落程序，官兵修復主跑道後重新開放，再由2架幻象2000戰機完成降落，過程相當以臨場感。