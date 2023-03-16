立法院三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》後，6000元何時發引發關注。據財政部規畫，當前發放方式有包括直接入帳、登記入帳等5種，今(16)日將在行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，預計會後宣布民眾上網登記的時間。行政院副院長鄭文燦昨(15)日則表示，粗估未來將有400多萬人將採直接入帳，6成民眾會選擇網路登記。

攸關全民普發6000元的疫後特別預算正在立法院審議當中，發放方式有5種，包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、特定偏鄉造冊，財政部今日將在行政院會報告「全民共享普發現金規畫」，隨後宣布民眾上網登記的時間。此外，立法院長游錫堃也將在今日下午5時召集黨團協商，據幕僚推估，若朝野黨團有共識排除1個月冷凍期，可望在4月11日前完成三讀，但確切日期要以協商結果為準。財政部長莊翠雲7日曾在立法院允諾，法案三讀通過後，會在總統公告一周內發放6000元現金。

由於撥款方式共5種供民眾選擇，鄭文燦昨粗估未來將有400多萬人將直接入帳，6成民眾會選擇網路登記。至於ATM領現的部分，鄭文燦提醒，原則上就是4大超商ATM、8個公營銀行及部分民營銀行可提供領取，政府也將製作可領取6000元現金的標籤，方便辨識。鄭文燦也透露，系統開發已準備完畢，也做了基本測試和壓力測試，希望能處理好發放前的準備工作。

6000元現金直接入帳的包括領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等，這些特定對象免登記，直接匯入帳戶。特定偏鄉的部分則由當地派出所或分駐所造冊發放，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉。