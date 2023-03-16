土地查詢資料顯示，該地所有權人確實是澎湖縣望安鄉公所。（市議員施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆人踏出家門就到澎湖？ 市府證實：有83筆澎湖土地。

基隆與澎湖的距離只有一步之遙？民進黨基隆市議員施偉政15日指出，位於基隆市中山區一筆土地，經查竟然是澎湖縣政府望安鄉公所所有，笑說「基隆不用搭飛機就能到澎湖」。對此基隆市政府地政處回應，市內確實有望安鄉公所的土地共83筆，地主捐地的原因是為了抵稅。地政處說，每年會詢問機關是否有土地需求，並協助向內政部申請撥用，達到公有土地管理和使用合一的目標。

市議員施偉政表示，有接受民眾陳情，位於基隆市中山區的美之國社區門口土地產權隸屬澎湖縣政府的望安鄉公所，導致修繕等等都要行文該機關，來回曠日費時。施偉政到現場會勘出示產權資料表示，該土地所有人確實是望安鄉公所，因此需要修繕水溝或馬路時，市府表示必須要再去找望安鄉公所，形成一種「基隆市土地歸澎湖管」的奇妙現象，笑說「不用搭飛機就能到澎湖」，也希望市府可以和澎湖縣政府協調，看能否取回土地來管理。

對此基隆市政府地政處表示，針對本案，市府調查後發現，係為20年前私人地主為抵稅目的而捐贈給澎湖縣望安鄉公所。而澎湖縣望安鄉自2002年起接受全台納稅大戶捐地節稅，受贈土地遍及全台，共計受理全台地主捐贈公共設施保留地約9700餘筆。

地政處說，根據統計，基隆市土地被捐贈給望安鄉公所計有83筆，其中2003年捐贈75筆，2005年7筆，2006年1筆，土地面積約為3萬6460平方公尺，大部分土地皆為道路用地；最後一筆捐贈時間落在2006年1月，自此之後，澎湖望安鄉未再取得本市土地。

地政處說明，這些地主會捐地是為了「捐地節稅」，也就是地主購買公共設施保留地捐贈給地方政府後，再申請扣抵該年度應繳納的綜合所得稅。由於當時的規定有漏洞，造成地主可以「低價購地、高價抵稅」。為遏止此歪風，自2004年1月1日起，個人捐贈土地抵稅者，須提出土地取得成本確實證據，才能在綜合所得稅申報列舉扣除額減除，因此類似的捐地節稅數量才減少。

地政處強調，近8年來每年均會發函給掌管各類公共設施用地之需地機關或單位，請其查明公共設施是否已開闢完成，並研議是否有辦理土地撥用之需要；若有土地撥用需求者，地政處將協助需地機關或單位向內政部申請土地撥用，達到公有土地「管理」和「使用」可以合一的目標。