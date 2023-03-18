台鋼雄鷹官辦熱身賽第2場繼續在澄清湖棒球場出賽，18日迎戰富邦悍將，總教練洪一中賽前也與昔日子弟兵相見歡，不少球員都發現洪總似乎變瘦了，他笑著說：「因為健康考量，決定戒了甜食，已經半年左右不吃甜的了。」

洪一中去年擔任富邦顧問，年底合約到期後成為自由身，最後確定執掌台鋼兵符，成為台鋼隊史首位總教練。

17日是台鋼隊史首場官辦熱身賽，雖然最終以2比7不敵中信兄弟，不過洪總十分滿意年輕雄鷹們在攻守兩端展現出來的積極度，「雖然結果是輸球沒錯，他們現在還年輕，先讓他們把習慣養成，透過練習進步，雖然沒贏球但我看來是滿意。」

洪總認為，台鋼球員還需要時間磨練，現在斷言誰打得好、誰表現理想都還言之過早，「最快也要半年後再來定論。」在二軍磨練的這段時間，前半段會讓球員輪流出賽，透過比賽觀察狀態，「一定要透過實戰，我們看過太多球員，有些是練習很好但比賽表現不出來，但有些是練習普通但比賽發揮理想。」

對比過去都是帶一軍球隊，來到台鋼後要先從二軍開始養成，洪總坦言自己也還在學習中，就算心急也要耐住性子，「有時候集合時我會退下來，讓其他教練講話，讓他們去提點球員。」

今天賽前富邦球員們，像是高國輝、林哲瑄、蔣智賢、申皓瑋、范國宸、王勝偉、戴培峰等人也陸續來跟洪總打招呼，洪一中認為這只是球場上的禮貌，「就算我不是總教練也是像朋友一樣，打個招呼、閒聊一下而已。」

富邦悍將蔣智賢賽前與台鋼雄鷹總教練洪一中打招呼。（毛琬婷攝）