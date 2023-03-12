2023年經典賽A組預賽中華隊擊退義大利、荷蘭隊後，今天中華隊對戰古巴，嘉義市政府為中華隊集氣，希望中華隊晉級，將送出4月27日味全龍對戰富邦悍將的嘉義市開幕戰門票100張。

市府表示，即日起至3月31日止，民眾在「勇媽阿惠─黃敏惠」臉書貼文加分享，並留言「為中華隊集氣，一起前進東京！加油」就可參加抽獎，將於4月27日下午5時讓得獎者在現場領取，請幸運獲獎者提前私訊留下姓名及身分證後5碼，市府屆時於現場核對身分。

市府教育處長林立生表示，中華職棒4月1日即將點燃戰火，4月27日味全龍在嘉義市立棒球場與富邦悍將首戰，精彩可期，今年嘉義市有60多場職棒一、二軍比賽，日前聯盟更公布30場的中職熱身賽有10場在嘉義市開打，歡迎所有愛好棒球的民眾攜家帶眷來嘉義市欣賞最精采的職棒比賽。

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