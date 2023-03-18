有的人即使有先天優勢，但依舊勤奮踏實，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖馬、生肖猴、生肖狗、生肖牛在事業上不僅能憑藉著自己的實力，來賺到豐厚的錢財外，甚至能利用投資獲得額外的收入，只為了讓自己能夠在晚年得到成功。

▍生肖馬

生肖馬勇往直前，天生不畏懼做任何事，因此容易成功，而「金飯碗」就猶如為他們所設計似的。他們認為人生中少了奮鬥，就沒有活下去的意義，而這股衝進也讓他們獲得不少表現機會，賺取到可觀的數目。

▍生肖猴

生肖猴聰穎活潑、擅長社交、競爭力強，不論在職場還是社交場合中，多能遊刃有餘，收穫良多。不僅能力出眾，又能及時把握機遇，還常得到貴人相助，一生順利。不僅在熟悉的領域，能得到好表現外，更能在多個領域中嶄露頭角，賺到多方錢財。

▍生肖狗

生肖狗觀察力敏銳，又有明確的目標，能夠以踏實的方式追求成功，因此多能遇到好工作，且有可觀收入，能把「金飯碗」穩穩地捧在手中，且他們擅於理財，投資，能賺到可觀的額外收入。他們大多走晚年運，只要安心工作，人生後期就能有所成就。

▍生肖牛

生肖牛做事勤奮踏實，而這樣的努力讓他們在晚年能夠享福。上半生在職場中奔波勞碌，辛苦難免，但由於屬於大器晚成型，只要好好工作，付出不求回報，經驗累積充足後，後半生機運將會彰顯，事業表現機會也會變多，先前的努力將化為甜美果實，賺到豐厚錢財。