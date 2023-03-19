北韓又透過官媒放話了。北韓當局聲稱，為對抗美國挑釁動作，民間主動從軍者眾，光是週五（17日）全國自願入伍即達80萬人，都是學生與工人。

路透社引述北韓官媒《勞動新聞》18日報導，這些入伍的人員均表達抵抗美國的願望，有些是重新入伍，有些則是首次從軍。

此前北韓才在週四（16日）試射一枚「火星17」（Hwasong-17）洲際彈道飛彈，藉此向持續聯合軍演的美國與南韓嗆聲。這枚「火星17」最後落入朝鮮半島與日本之間的海域。試射之前不過幾小時，南韓總統尹錫悅才剛飛往東京準備出席日韓峰會。日本與南韓要如何因應擁有核武的北韓大秀軍事肌肉的種種舉措，就是尹錫悅此行與日本首相岸田文雄商討的議題之一。

尹錫悅本月16日出訪日本，當天北韓試射「火星17」洲際彈道飛彈。

北韓聯合國安全理事會已決議禁止北韓發射彈道飛彈。平壤當局並未把這項決議放在眼裡，週四照樣試射「火星17」，南韓、日本、美國均譴責北韓此舉。

南韓與美國兩國軍方最新一波聯合軍演「自由護盾23」（Freedom Shield 23）已於本月13日展開，為期11天。這次軍演是為對抗北韓日漸增加的威脅而舉辦，規模為2017年以來僅見。

北韓領導人金正恩指控美國與南韓的軍事演習行動令局勢緊張程度增加。平壤當局為了回應美國的「挑釁」，經常以展現軍武威力的方式發出威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，尹錫悅近日之內除了訪問日本，4月26日還將偕同妻子到訪美國會見總統拜登，持續加強兩國合作關係。拜登曾於2022年5月訪問首爾，與當時剛就任南韓總統的尹錫悅舉行峰會，此行象徵意義濃厚，因為首爾是拜登就任總統以來首度出訪亞洲的第一站。