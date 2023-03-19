企業18年甲級男女排球聯賽挑戰賽於19日火熱延燒，男子組由屏東台電出戰台中太陽神，第一局由屏東台電率先攻下，第二局在局中遭對手半路超車，接著屏東台電連趕兩局，代替主力上陣的年輕陣容也有出色的發揮，最終以25比19、20比25、25比21、25比22拿下勝利，在挑戰賽階段兩戰全勝，率先搶下25日男子組總冠軍賽門票。

屏東台電在開局靠著林宜暉打出氣勢，加上高壓電塔穩定供應，很快的找到攻守節奏，更在許紋誠球速112公里的Ace火球下，火力全開，迅速攻下第一局。

第二局屏東台電林宜暉先行開張，甘明修也在分數有所貢獻，而防守端李佳軒多次飛身救球，替球隊守住最後一道防線，順利在前半局一路佔上風，後頭拼命咬分的太陽神，局中趁著屏東台電失誤，將分差追平，屏東台電趕緊喊出暫停，但此時太陽神已徹底打開，順利拿下第二局的勝利。

第三局剛開始屏東台電就打出3比0的攻勢，迫使對手緊急喊暫停，接著吳宗軒靠著兩顆強勁的發球，領隊領先一分，陳昭銘、焦璿誠也紛紛攻擊得手，但屏東台電曾茂聰不讓對手專美於前，以強力扣球還以顏色，局末緊張時刻兩隊分別派出林宜暉與吳宗軒相互發出Ace球較勁，最後由屏東台電穩住本局勝利。

第四局屏東台電換上年輕陣容，皆有所發揮，隨著顏振富強勁的攻擊，以及洪宇叡連續的兩顆Ace球，屏東台電把握住領先優勢，但在關鍵時刻對手展現不服輸的拚勁，接連在網前鎖死屏東台電強力的攻擊，重新要回領先，幸好屏東台電黃宇晨、洪宇叡挺身而出強力回擊，最後由屏東台電拿下本場比賽勝利。