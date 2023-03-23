3月會議聲明及央行最新經濟與利率預測重點整理如下：

●會議聲明

1.聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）一致表決通過升息25個基點，將基準利率調升至介於4.75～5.00%。

2.升息指引做出調整。3月會議聲明指出，「未來的升息動向並未確立」，在很大程度上將取決於即將公布的數據。而額外實施一些政策緊縮可能是適當的，以便獲得具足夠限制性的貨幣政策立場，俾使通膨隨著時間逐漸回落到2%。2月的政策聲明則表明「為了降低通膨，持續升息為合適之舉」。

3.美國銀行體系仍然健全且具韌性，最近的事態發展可能導致家庭和企業面臨信貸條件收緊，並對經濟活動、企業招聘與通膨造成影響。這些影響的程度仍然不明，委員會仍將高度關注通膨風險。

4.繼續減持美國公債、機構債，以及不動產抵押貸款證券（MBS）。

5.聲明刪除所有提及「俄羅斯入侵烏克蘭之影響」的字句。

●經濟通膨預測、利率點陣圖

1.點陣圖顯示FOMC決策官員認為利率將在升至5.1%（中值）到頂，與去年12月所做的預測一致，這意味著大多數美國央行官員認為未來「只會再升息一次」。在18位決策委員會成員中，有7位提交的最終利率預測高於5.1%。

2.點陣圖的分布顯示決策官員對於未來兩年的利率預測看法相當分歧。2024年的利率預測中值從去年12月預估的4.1%上修至4.3%，意味著他們預期2024年利率將調降0.8個百分點。2025年利率預測中值維持不變，仍為3.1%，意味著決策官員預估2025年將利率將再調降1.2個百分點。

3.通膨預測方面，2023年個人消費支出（PCE）物價指數預測從3.1%調升至3.3%，2024和2025年通膨預測維持不變，仍為2.5%和2.1%。2023年核心PCE物價指數從3.5%調升至3.6%，2024年的預測從2.5%調升至2.6%，2025年的核心通膨預測維持不變，仍為2.1%。

4.調降今明兩年國內生產毛額（GDP）預測，2023年GDP成長預測從0.5%下修至0.4%，2024年成長預測從1.6%大幅下修至1.2%，2025年成長預測從1.8%上修至1.9%。

5.今年失業率預測小幅調降。2023年失業率預測從去年12月預估的4.6%下修至4.5%。2024年失業率預測維持不變，為4.6%。2025年失業率預測從和4.5%上修為4.6%。