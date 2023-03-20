國民黨高市黨部20日公布第11屆區域立委第一階段提名作業時程及發布提名登記公告，高雄僅第5選區（三民全區及部分苓雅區）被列入第一階段受理提名登記作業選區，外界認為第5選區將同額由高市議員黃柏霖代表征戰，但近日傳出前議會黨團總召童燕珍也有意角逐立委大位，讓原本以為態勢明朗的第5選區又有變化。

國民黨日前公布，第一階段提名選區由縣市黨部提報選情態勢明朗者，全國合計總共有19個選區列入，高雄市僅第5選區被列入第一階段提名選區，預定3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區僅有1人登記，3月29日即可提報中常會提名，如果選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在4月26日提報常會核定。

被列為「選情態勢明朗」的第5選區，原本各界都認為將會同額由黃柏霖披藍袍上陣，但近期選情卻發生變化，傳出童燕珍也有意角逐立委大位，可能會領表登記參加初選，讓原以為選情相對單純的第5選區也掀起波瀾。

對此，童燕珍證實，原本沒有想要參選立委的想法，但因為近期勸進的人實在太多，確實有起心動念，目前會聽取各方意見，並做完善的評估，預計23日、24日會做出是否參選的決定，無論是誰代表國民黨參選，都希望能選戰勝利。