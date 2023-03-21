唐從聖今（21日）帶高齡82歲的母親出席光禾市集活動，現場100組雞蛋吸引大批民眾搶購。育有2女的他，透露國一、小四的女兒都愛聽韓團歌曲，是BLACKPINK的粉絲，他坦言有幫小孩搶到2張8800元的門票，但因為不放心小孩單獨進場，只好忍痛送給遠房表妹，「這段新聞絕對不能播，我到現在都不敢跟孩子講有搶到票」。

唐從聖為難表示，因為只有2張票，不知道要帶姊姊去還是帶妹妹去，「給妹妹去姊姊會翻臉，給姊姊去的話妹妹會生氣，商量之後決定割愛」，唐從聖搞笑的說，把票讓出就像是一種像器官捐贈的感覺，「因為女兒還在家嗷嗷待哺，我卻把那個菜餵給別人」。

曾出過專輯的他，吃醋女兒現在只聽韓國音樂，每次問她們爸爸的歌好不好聽，總會被秒回不好聽。現場媒體驚呼他過去曾發行專輯，他故作生氣的說：「我有！我是好相處不是沒脾氣」，並自豪分享歌曲〈愛上你不奇怪〉是很多人求婚、結婚的熱門歌曲。

唐從聖過去在《全民大悶鍋》、《全民最大黨》模仿政治人物出名，日前與班底郭子乾、白雲、陳大天、夏語心等人聚餐，唐從聖說：「疫情以來真的要謝謝好多人，參與的劇場也賣很好，一直加演，所以決定年初辦感恩餐會，我是一個很感恩的人，請大家吃飯，聯絡感情很好」。《大悶鍋》有望重組嗎？唐從聖坦言不會，「現在的網路節目做得很成熟，政客們自己經營的形象，也不輸我們模仿的人物，這是個好現象，也是時事趨勢，過去那樣的時代過去了，之前我們每天做，很傷成本。」

唐從聖說過去創造許多經典角色、膾炙人口的單元，現在想起都會不自覺的笑，「也有網友說，現在有些網路的都是學你們的，我覺得這是一個善的傳遞，我們開發了那個想像力、可能性，大家一起來讓生活更有趣一點。」

唐從聖經營雞排副業數年，今被問到生意狀況？他笑說現在雞排店老闆都很怕客人點雞排，「因為雞排成本最高，雞胸只有2片，賣一塊不敢說便宜，就是打平，而且外送平台還會抽錢。現在賣95塊，不要覺得95塊很貴，成本一塊雞排就要5、60元，加上油、水電、瓦斯，成本很貴的」，被問到有無拓點計畫？他說有考慮，但人事、員工不好找，也是一大難題。