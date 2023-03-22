人氣職籃P.LEAGUE＋、高雄17直播鋼鐵人Ｍ，專屬啦啦隊鋼鐵女神雅典娜尋找練習生新血，慕霏、芮恩、林禎、邦妮、ET婷婷、疑雲等6位女神學姊，對於即將有練習生學妹加入，除了期待，也為了做好榜樣更加繃緊神經，還無私分享各自致勝關鍵密祕訣。

女神學姊們都建議要把台風、表情、舞蹈基本功練好，提醒上場不用太過緊張、放輕鬆就好，啦啦隊經驗豐富的慕霏，由於對舞蹈要求特別高，覺得評選首重舞蹈肢體及律動，「平時努力200分，到了徵選日就是好好享受舞台，把它當成第一次也是最後一次，可以有遺憾但不要留下後悔。」曾經歷一個多月練習生階段的芮恩，本身也是跨足主持界是專業活動主持人，特別提醒自信很重要，「評選過程評審大多會著重特色、自信、才藝三方面。」

ET婷婷去年8月參加徵選成功，獲選加入成為鋼鐵女神雅典娜新成員，給出實用3大建議：「1.對球隊、啦啦隊要做一定的功課，並反覆練習自己要呈現的東西，進入現場就要把自己當成主角，當成自己的主場，盡情表現。2.面對評審提問不要急著回答，好好思考再做出應對。3.評選過程注重台風、口條、舞蹈技巧、舞台魅力這些之外，鼓勵參賽者要對評審狂放電，不要害怕跟評審對眼。」

雅典娜「Athena Girls」啦啦隊練習生，這次徵選攜手17直播透過結合線上線下的新世代直播體驗，讓粉絲們有機會看到追求啦啦隊夢想女孩們的不同面向，第一階段即日起至2023年3月22日已正式啟動線上海選報名，經由高雄17直播鋼鐵人球團內部進行評選，預計選出25位晉級第二階段複賽展開線上直播人氣比拚，複賽至多取前20名晉級決賽，預計將於2023／5／5(五)邁向實體決賽角逐評選，高雄17直播鐵人球團預計錄取1到3位練習生，接受啦啦隊女孩培訓。